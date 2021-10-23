Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Конгрессе США потребовали объявить импичмент Байдену из-за его сына 04:01
Кормье: Емельяненко в UFC был бы средним бойцом 03:51
Кинолог рассказал, чем занять собаку на удаленке 03:47
Эксперт по Украине Эш предсказал России поражение из-за «Северного... 03:43
НБА выдвинет обвинения против владельца «Финикса» в расизме и сексуальных... 03:30
В МИД КНДР обвинили США в нагнетании военной напряженности 03:26
В Гидрометцентре рассказали о снеге с дождем в Москве в выходные 03:24
«Газпром» объявил о планах создать рекордный запас газа в российских... 03:10
Авторитетное итальянское издание раскритиковало Роналду за роль... 03:10
Диетолог раскрыла способы борьбы с желанием перекусить 03:03

Треть россиян продолжит работать в ноябрьские выходные

close
100%
Depositphotos

Ноябрьские нерабочие дни, введенные указом президента Владимира Путина, не коснутся примерно трети россиян. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники.

Так, выходные не коснутся работников продовольственной розничной торговли, сотрудников здравоохранения, предприятий энергетики, водо- и газоснабжения, утилизации отходов, транспорта и логистики, а также занятые в армии и в госуправлении.

«Вычислить общую цифру тех, кто действительно не будет работать в дни, объявленные выходными, невозможно... Во-первых, есть огромная региональная вариация. Во-вторых, трудно предсказать, насколько добросовестно будут исполняться указы», — заявил директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон. По его мнению, выходные в реальности получат немногие.

В России с 30 октября по 7 ноября вводятся нерабочие дни. В Москве период нерабочих дней начнется раньше всероссийского — со следующего четверга, 28 октября. В эти дни приостанавливается работа организаций сферы торговли, услуг, общественного питания и других. Какие еще ограничения ждут москвичей, рассказала в своем материале «Газета.Ru».

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что эпидемиологическая ситуация в городе развивается по худшему сценарию, поэтому и было принято такое решение.

Ранее россияне рассказали, где проведут грядущие длинные выходные.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях