Треть россиян продолжит работать в ноябрьские выходные

Ноябрьские нерабочие дни, введенные указом президента Владимира Путина, не коснутся примерно трети россиян. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники.

Так, выходные не коснутся работников продовольственной розничной торговли, сотрудников здравоохранения, предприятий энергетики, водо- и газоснабжения, утилизации отходов, транспорта и логистики, а также занятые в армии и в госуправлении.

«Вычислить общую цифру тех, кто действительно не будет работать в дни, объявленные выходными, невозможно... Во-первых, есть огромная региональная вариация. Во-вторых, трудно предсказать, насколько добросовестно будут исполняться указы», — заявил директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон. По его мнению, выходные в реальности получат немногие.

В России с 30 октября по 7 ноября вводятся нерабочие дни. В Москве период нерабочих дней начнется раньше всероссийского — со следующего четверга, 28 октября. В эти дни приостанавливается работа организаций сферы торговли, услуг, общественного питания и других. Какие еще ограничения ждут москвичей, рассказала в своем материале «Газета.Ru».

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что эпидемиологическая ситуация в городе развивается по худшему сценарию, поэтому и было принято такое решение.

Ранее россияне рассказали, где проведут грядущие длинные выходные.