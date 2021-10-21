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Иммунолог Черешнев рассказал о пользе жесткой изоляции в снижении смертности от COVID-19

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Смертность от COVID-19 можно снизить соблюдением жесткой изоляции, считает научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН академик Валерий Черешнев. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, наблюдать эффективность подобной меры предосторожности можно было ранее при борьбе с другими инфекциями.

«Сейчас COVID-19 дает в среднем в мире где-то от 2 до 4%. <…> А первое SARS-CoV-1 — атипичная пневмония, там смертность была в пределах 10-15%, потом она снизилась до 6-8%», — объяснил российский иммунолог.

Как подчеркнул Черешнев, SARS-CoV-1 дебютировал как патоген, но его распространение смогли вовремя ограничить при помощи соблюдения жесткой изоляции.

Также ученый обратил внимание, что переболевшими был создан защитный эффект, который мог появиться спустя некоторое время при вакцинации.

Ранее сообщалось, что в Москве впервые с июня выявили более 7,8 тысячи случаев COVID-19 за сутки. Скончались от коронавирусной инфекции в столице 77 человек, это максимум с 1 августа. С начала пандемии зарегистрировано 30 458 смертей, говорится в сообщении оперштаба.

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Коронавирус 2019-nCoV
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