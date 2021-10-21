Россия обновила рекорды по числу новых случаев COVID-19 и смертей от коронавируса

В России за минувшие сутки зафиксировали 36 339 новых случаев коронавируса в 85 регионах, это новый максимум за время пандемии COVID-19, сообщает в Telegram оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Лидерами по числу заболевших за сутки стали Москва (7897), Санкт-Петербург (3280) и Московская область (2318). До этого было выявлено 34 037 новых случаев.

За прошедшие сутки зафиксировано 1036 летальных исходов, что также является новым рекордом. Днем ранее сообщалось о 1028 погибших от последствий заболевания.

Уточняется, что за сутки в России полностью выздоровели 25 895 пациентов. Всего на сегодняшний день в стране выявлено 8 131 164 случая коронавируса в 85 регионах, зафиксировано 227 389 летальных исходов, выздоровели 7 091 607 человек.

Ранее из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране президент Владимир Путин одобрил введение нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Предложение поступило от вице-премьера Татьяны Голиковой. Как отметил глава государства, «важно сбить пик новой волны эпидемии».