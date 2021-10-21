Актрисе из шоу псевдо-мэра Наливкина дали 3 месяца колонии

Арестованной ранее на 10 суток актрисе Ларисе Кривоносовой, пародировавшей представителя МВД России Ирину Волк, дали 3 месяца колонии. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

Актриса снималась в скетчах в шоу псевдо-мэра Виталия Наливкина на YouTube. Именно в этом проекте Кривоносова пародировала Ирину Волк..

До этого актриса признала свою вину и раскаялась, однако Уссурийский суд ужесточил меры против Кривоносовой.

В настоящий момент неизвестно, в какой именно колонии актриса будет отбывать наказание.

Ранее на актрису завели уголовное дело. Источник уточнял, что арест связан с систематическим нарушением актрисой административного надзора. Ее также оштрафовали на 1000 рублей за ношение формы сотрудника полиции, в которой женщина играла «официального представителя МВД Уссурийского района Марину Вульф».