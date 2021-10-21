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Пенсионер расстрелял участкового в Брянской области, чтобы отомстить за жену

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

В Брянской области 67-летний Валентин Цуканов расстрелял майора полиции Артема Ермакова, пытаясь отомстить таким образом за супругу. Об этом сообщает SHOT.

Отмечается, что инцидент произошел вечером 20 октября у дома участкового в поселке Белые Берега. Злоумышленник скрылся с места преступления, в настоящее время его разыскивает полиция.

34-летнего пострадавшего госпитализировали с ранением плеча, поясницы и живота. По словам Ермакова, некоторое время назад он привлекал жену Цуканова к административной ответственности за торговлю самогоном.

Супруга подозреваемого на допросе призналась, что в последний год у Цуканова начались проблемы с психикой. Из-за этого они перестали жить в одном доме. Мужчина несколько раз заявлял, что планирует убить полицейского.

Правоохранители в ходе обысков в доме пенсионера изъяли еще один пистолет Макарова и немецкий саперный снаряд без взрывателя.

Ранее сообщалось, что сын бывшего министра поддержки и развития малого предпринимательства Нижегородской области Дениса Лабуза после конфликта в школе пообещал одноклассникам принести в школу арбалет.

Ссора между учащимися произошла после того, как дети выбросили в окно вещи сына экс-министра.

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