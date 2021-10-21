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Бастрыкин провел прием граждан в Всеволожске, где от отравления погиб мужчина

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провел личный прием граждан в режиме видео-конференц-связи в городе Всеволожск, где при подозрительных обстоятельствах погиб мужчина от отравления. Об этом сообщается на сайте Следственного Комитета.

В мероприятии участвовал первый зампредседателя СК России Эдуард Валерьевич Кабурнеев, зампредседателя СК Сергей Николаевич Горяйнов, а также руководители подразделений центрального аппарата ведомства.

К главе СК России обратились заявители по вопросам проведения проверок и расследования уголовных дел, находящихся в производстве следственного отдела Всеволожского района СУ СК России по Ленинградской области.

Подводя итоги личного приема, Бастрыкин отметил общие низкие показатели работы следственного отдела в городе, включая количество завершенных и направленных в суд дел.

Накануне Бастрыкин дал распоряжение провести повторную экспертизу по уголовному делу о гибели мужчины в Ленинградской области. Его смерть ранее признали несчастным случаем вследствие удушения угарным газом.

В октябре 2020 года мужчина и его сын приехали в загородный дом деревни Хязельки Всеволожского района. Он включил газовый котел для обогрева дома. После чего хозяин дачи потерял сознание и скончался до приезда скорой помощи. Его 14-летний сын был госпитализирован с отравлением.

Экспертиза показала, что мужчина не мог отравиться той концентрацией газа, что образовалась при обратной тяге в дымоходе из-за неправильно установленной трубы.

В его организме находилась такая концентрация угарного газа, что ему нужно было бы находиться в доме около 20 суток. Сейчас рассматривается версия о стороннем источнике угарного газа. Смерть считается подозрительной и непохожей на несчастный случай.

По делу назначена повторная комплексная экспертиза, которую проведет Судебно-экспертный центр СК РФ с привлечением опытных специалистов.

Ранее Бастрыкин раскритиковал следователя управления по Всеволожскому району Ленинградской области Владислава Мегрелова за халатное ведение данного дела.

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