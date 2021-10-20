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Новым руководителем МВД по Москве назначен Виктор Городков

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Полковник юстиции Виктор Городков назначен новым руководителем Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.

В пресс-центре отметили, что указ о его назначении был подписан президентом России 18 октября 2021 года.

Ранее президент России Владимир Путин 14 октября назначил Анатолия Разинкина первым заместителем генерального прокурора страны. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Эта должность освободилась после того, как 21 сентября глава государства своим указом освободил от должности первого заместителя генерального прокурора России Александра Буксмана в связи с наступлением предельного возраста для нахождения на службе. Разинкин до этого был замом генпрокурора.

Александр Буксман был назначен на должность первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации в 2006 году. До этого он был руководителем Главного управления Федеральной регистрационной службы по Москве и главным государственным регистратором Москвы.

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