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В СК рассказали россиянам, какие виды маньяков бывают

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Замруководителя ГУ криминалистики СКР Анатолий Сазонов заявил, что маньяки могут быть разных видов, в частности, мстящими определенным людям и «санитарами природы». Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Сазонова, маньяков окончательно искоренить не представляется возможным.

«Есть сексуальные маньяки, есть пироманы, клептоманы — тоже маньяки в каком-то роде. Есть серийные убийцы. Среди них существует определенная градация – убийцы-миссионеры, как тот же Попков», — пояснил следователь.

К последней категории, как уточнил Сазонов, относятся люди, уверенные, что они — «санитары природы».

Еще встречаются на практике так называемые «мстители». Речь про маньяков, столкнувшихся с какой-то негативной ситуацией и потом мстящим определенной категории людей, обратил внимание Сазонов.

Ранее группа американских следователей объявила о раскрытии личности убийцы Зодиака.

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