Врач Фомина заявила, что «киноэкипажу» придется на некоторое время отказаться от съемок

Заведующая лабораторией профилактики гипогравитационных нарушений Института медико-биологических проблем РАН Елена Фомина в прямом эфире «Роскосмоса» в YouTube заявила, что «киноэкипажу» в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко, которые должны в воскресенье, 17 октября, совершить посадку на Землю, придется на некоторое время отказаться от съемок после приземления.

«Когда меня спрашивали, смогут ли они быстро ходить после завершения миссии, я была более осторожна. Думаю, что на первые дни не стоит планировать никаких съемок, потому что опыт полетов, сравнимых по длительности, если они были без средств профилактики, говорит о том, что люди может быть будут даже ходить с поддержкой. Естественно, в это время снимать кино трудно, если ты плохо ходишь», — рассказала Фомина.

Ранее стало известно, что «Киноэкипаж» перешел из МКС в корабль «Союз» для возвращения на Землю.