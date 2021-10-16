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Врачи нашли лекарства, способные снизить смертность при COVID-19

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Понизить риск смерти у зараженных COVID-19 людей можно при помощи препаратов от холестерина, выяснили ученые Каролинского института. Об этом сообщает издание The Times со ссылкой на исследование.

В исследовании, проведенном в Швеции, приняли участие около миллиона человек.

В отчете экспертов говорится, что лекарство от холестерина чаще всего назначают в Великобритании. При этом данные препараты используются для предотвращения сердечного приступа и инсульта.

Таблетки выписывают для понижения уровня холестерина или количества липидов.

В исследовании поучаствовали жители Стокгольма в возрасте от 45 лет.

При этом специалисты посоветовали с осторожностью относиться к результатам исследования. Точно пока не доказано, что лекарства со статинами способны снизить риск смерти от коронавирусной инфекции.

Ранее иммунолог Николай Крючков назвал симптомы COVID-19, при которых требуется госпитализация.

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Коронавирус 2019-nCoV
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