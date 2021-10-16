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Бастрыкин взял на контроль расследование убийства 14-летней школьницы из Читы

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ход расследования уголовного дела об убийстве 14-летней школьницы в Чите, сообщается на сайте СК РФ.

«Кроме этого, Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Забайкальскому краю Юрию Русанову представить доклад», — говорится в сообщении.

Ранее в Чите полицейские задержали подростка по подозрению в убийстве 14-летней девочки.

Вскоре стало известно, что убийство было совершено дома у школьницы. Накануне ее 15-летний знакомый пришел к ней в гости, чтобы выяснить отношения. Девушка хотела расстаться с ним — он якобы слил в Сеть ее интимные фото.

По данным следствия, молодой человек нанес девушке 16 ножевых ранений и сбежал из квартиры, забрав ее телефон с собой. По предварительной информации, придя домой, подросток сразу же рассказал о случившемся своей матери, но та не стала сообщать в полицию.

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