Лавров назвал «вопиющей несправедливостью» отказ Германии платить компенсацию всем блокадникам

Нежелание правительства ФРГ выплачивать компенсации всем блокадникам Ленинграда вне зависимости от их национальности является «вопиющей несправедливостью», заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на Всемирном конгрессе российских соотечественников.

По словам министра, в качестве «какой-то компенсации» представители Германии предложили отремонтировать больницу в Санкт-Петербурге, а также создали «Центр встреч» для ветеранов с обеих сторон, «но это не отменяет вопиющей несправедливости».

«Холокост — преступление, но то, что делали фашисты в Ленинграде, — там не было различий между евреями и русскими, татарами, грузинами, армянами, кто бы там ни жил», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров уточнил, что речь идет о выплатах, которые правительство ФРГ сделало евреям, пережившим блокаду Ленинграда, и только им. Этот вопрос, по его словам, МИД РФ пытается решить уже в течение десяти лет.

«Мы долгие годы пытались решить этот вопрос по дипломатическим каналам. На наши вопросы, как же быть со всеми остальными, которые тоже выживали в нечеловеческих условиях, — они сказали: «Нет, вы понимаете, перед еврейскими гражданами, где бы они ни жили, у нас по закону ответственность в силу того, что был Холокост, а остальные блокадники Ленинграда не подвергались гонениям Холокоста», — сказал Лавров.

Глава МИД России отметил, что эту логику немецкие власти продвигают уже многие и многие годы.

Ранее стало известно, что правительство ФРГ согласилось предоставить компенсацию евреям, пережившим блокаду Ленинграда во время Второй мировой войны. Как сообщалось, немецкие власти обязуются начать выплачивать блокадникам-евреям пенсии.

Пока речь идет о 6,5 тыс. человек, которые в основном проживают в Израиле, Северной Америке, в странах бывшего СССР и Западной Европе. Из них пожизненные выплаты в размере €375 получат 4,5 тыс. человек, находившиеся в Ленинграде во время блокады.