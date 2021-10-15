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Мэр Вологды записал ролик для TikTok под песню с нецензурной лексикой

Мэр Вологды Сергей Воропанов записал видео для TikTok, в котором объяснял, как правильно переходить дорогу. Об этом сообщает местный портал Vologda-poisk.ru.

В данном ролике использовалась песня с нецензурной лексикой. На видеозаписи градоначальник собрал простые правила, соблюдение которых важно.

При этом Воропанов использовал в качестве трека популярную композицию Freddie Dredd Cha Cha, содержащую мат.

«Переходя дорогу, сними наушники и убери телефон в карман. Будь всегда внимателен! Твоя безопасность – это важно!» — уточнялось в подписи к видео мэра Вологды.

Ранее в МВД назвали самые опасные нарушения ПДД. По словам Владимира Колокольцева, качество подготовки молодых водителей оставляет желать лучшего. В прошлом году лишь каждый четвертый из учеников автошкол сдал экзамен с первого раза.

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