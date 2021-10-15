В Госдуме рассказали о «психологическом колпаке» россиян

Россияне скрылись от информации о росте заболеваемости COVID-19 и от необходимости прививаться под «психологическим колпаком». Об этом в интервью радио Sputnik заявила депутат Госдумы, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина.

Парламентарий призналась, что когда число выявленных за сутки случаев коронавируса превысило 10 тысяч, для нее это стало психологической отметкой. Она заявила, что ее поражает, что к этой ситуации многие люди до сих пор относятся спокойно.

«Даже тридцать тысяч заболевших в сутки — я не уверена, что положение изменится. У медиков уже сил не хватает кричать об этой ситуации, но какой-то психологический колпак надет на сознание наших людей», — сказала Соломатина.

По ее словам, пробить этот «колпак» пока не получается. Так, депутат указала, что некоторые россияне не идут вакцинироваться даже после того, как заболевают их близкие.

Она считает, что бороться с этой проблемой надо в рамках информационного пространства.

«Нужно, чтобы люди на каждом углу слышали про COVID-19 и чем он грозит. Люди должны слышать, что вирус очень агрессивный, очень быстро идет поражение органов у больных, а из-за этого растет смертность», — подчеркнула кандидат медицинских наук.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что жителям страны следует не полагаться на «авось» в том, что касается вакцинации и не ждать наступления коллективного иммунитета, а сделать прививку от коронавируса.