На всех станциях метро Москвы заработает система оплаты Face Pay

С 15 октября на каждой станции Московского метрополитена заработают турникеты с функцией оплаты проезда при помощи системы распознавания лиц Face Pay. Об этом сообщает ТАСС.

К новому сервису были подключены около 240 станций на 14 линиях столичной подземки.

Для того, чтобы воспользоваться новым вариантом оплаты, пассажиру нужно зарегистрироваться в приложении «Метро Москвы». Необходимо к созданному аккаунту привязать банковскую карту, карту «Тройку» и загрузить свою фотографию. В сервисе фотография лица автоматически переводится в зашифрованный биометрический ключ. Если при оплате проезда он совпадает с ключом из базы данных, турникет откроется.

Отмечается, что биометрические ключи обрабатываются в защищенном контуре на отдельных серверах. Соблюден закон по хранению и обработке персональных данных. Списание средств будет происходить автоматически при получении запроса от системы Face Pay.

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов заверил, что технология надежна — пройти через турникет по чужой фотографии невозможно. Он добавил, что технология Liveness отличает обычное фото от лица живого человека.

Ранее сообщалось, что этим сервисом уже пользуются сотрудники метро, они совершили более 1 млн успешных проходов на станции.