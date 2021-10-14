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Путин назначил Разинкина первым заместителем генпрокурора России

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Генеральная прокуратура Российской Федерации

Президент России Владимир Путин в четверг, 14 октября, назначил Анатолия Разинкина первым заместителем генерального прокурора страны. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

«Назначить Разинкина Анатолия Вячеславовича первым заместителем генерального прокурора Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в сообщении.

Эта должность освободилась после того, как 21 сентября глава государства своим указом освободил от должности первого заместителя генерального прокурора России Александра Буксмана в связи с наступлением предельного возраста для нахождения на службе. Разинкин до этого был замом генпрокурора.

Александр Буксман был назначен на должность первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации в 2006 году. До этого он был руководителем Главного управления Федеральной регистрационной службы по Москве и главным государственным регистратором Москвы.

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