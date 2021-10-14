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В Москве в четверг ожидается до +11°С и дождь

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Синоптики спрогнозировали, что в Москве в четверг, 14 октября, будет до +11°С. Погода в столице ожидается облачной, местами будет дождь, свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

По информации метеорологов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +9...+11°С. Вечером и ночью столбики термометров будут показывать +4...+6°С.

Атмосферное давление днем составит 744 мм рт. ст., а ночью — 741 мм рт. ст.

Ранее сообщалось, что погода на ноябрьские праздники в Москве ожидается дождливая.

3 ноября будет переменная облачность и до +5°С, в День народного единства 4 ноября будет дождь и до +10°С. Такая погода должна продлиться до воскресенья, 7 ноября — когда похолодает до +8°, но прекратятся дожди и кое-где появится солнце.

Бабье лето в московском регионе закончится на предстоящей неделе, теплая и солнечная погода сменится пасмурной, а начиная со среды начнет идти мелкий дождь, затем интенсивность осадков усилится.

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