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Путин назвал рост доходов граждан главной проблемой в России

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу CNBC ответил на вопрос о главной проблеме в стране на сегодняшний день. Текст интервью опубликован на сайте Кремля.

«Для нас самая главная проблема и самая главная задача, которую мы должны решить, – это подъем доходов граждан страны. Это наша главная, основная задача, и мы не собираемся решать ее простыми линейными методами», — сказал глава государства.

По его словам, решать эту проблему нужно на базе качественного роста экономики, а не популистскими методами. Путин также отметил и демографическую проблему в России, которую планируется решать путем улучшение качества жизни граждан.

Ранее Путин ответил на вопрос об участии в президентских выборах в 2024 году. По его словам, решение об этом еще не принято, хотя конституция позволяет ему стать президентом на еще один строк. Он добавил, что до следующих выборов ещё достаточно много времени, а разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию.

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