Юрист Емелин оценил проект о блокировке счетов и карт россиян на 10 дней

Председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин заявил, что инициатива Росфинмонитринга о приостановке на 10 дней операций по банковским счетам и картам россиян предназначена для противодействия организованным преступным группам. Об этом сообщает «Российская газета».

«Предусматриваемый административный механизм приостановления операций по счету с необходимым последующим судебным подтверждением позволит обеспечить соблюдение прав граждан в тех случаях, когда принятые меры окажутся необоснованными», — подчеркнул Емелин.

Он добавил, что для кредитных организаций подобная категория операций станет очередной проблемой, которая потребует ручное администрирование.

Он отметил, что проект никак не решает вопрос с полномочиями самих банков по оперативному противодействию выявленным случаям переводов без согласия клиентов.

Ранее Росфинмониторинг разработал поправки в действующее законодательство, в соответствии с которыми ФСБ и МВД получат полномочия блокировать денежные переводы с банковских счетов и электронных кошельков во внесудебном порядке.