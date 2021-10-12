Путин призвал нарастить темпы вакцинации без административного давления

Темпы вакцинации в России необходимо наращивать без административного давления. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает «Интерфакс».

«Без всяких окликов административных нужно настойчиво и терпеливо работать с людьми, разъяснять им все преимущества, связанные с профилактикой этой опасной болезни», — подчеркнул президент на первой встрече с депутатами Государственной Думы нового созыва.

Он напомнил, то вакцинация способна спасти людей от инфицирования и тяжелого течения коронавируса, призывая наращивать ее темпы.

«Прошу вас принять самое активное участие в этой работе», — сказал Путин.

Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев предложил ежемесячно штрафовать россиян за уклонение от вакцинации против COVID-19. По его словам, такая мера позволит снизить финансовую нагрузку на систему здравоохранения страны.

В ответ на это председатель комитета Госдумы РФ по охране здоровья, доктор медицинских наук Дмитрий Морозов сказал, что решение о вакцинации гражданами регулируется этикой и моралью, а не законодательством.