Переводчик, 13 лет назад спасший Байдена, сумел сбежать из Афганистана

Переводчику Аману Халили, который 13 лет назад помог спасти группу американских сенаторов, среди которых был будущий президент США Джо Байден, удалось со своей семьей покинуть территорию Афганистана. Об этом сообщает «Би-Би-Си».

В 2008 году вертолет, на котором находились Байден, будущий госсекретарь США Джон Керри и будущий министр обороны Чак Хейгел, попал в метель и упал в долине, где американские политики могли стать легкой мишенью боевиков. Халили тогда был в числе афганцев, которые смогли увести иностранцев в безопасное место.

Спустя 13 лет, когда террористы все же захватили власть в Афганистане, Халили столкнулся с проблемой сохранения своей «специальной иммигрантской визы», которую американцы выдавали сотрудничавшими с ними жителям Афганистана. Мужчину спасло только взятое у него журналистами интервью, в котором он выразил надежду на то, что Байден ответит тому благодарностью. После того, как эта история была предана огласке, Халили и его семья были эвакуированы в соседний Пакистан.

«Они сделали это при широкомасштабном участии на высоком уровне правительства США. Также мы благодарны многим другим, кто тоже поддерживал его на этом пути», — сообщил представитель Государственного департамента США.

В сентябре стало известно, что женская сборная Афганистана по футболу эвакуирована в Пакистан.