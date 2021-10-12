Совфед внесет в Госдуму законопроект о борьбе с домашним насилием

Сенаторы планируют внести в Госдуму в осеннюю сессию доработанный законопроект о профилактике семейно-бытового насилия. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, ее словам приводит ТАСС.

«Есть ряд законов, которые в большей степени затрагивают женщин. Это больше, так скажем, социальные законы. Да, мы планируем на эту сессию целый ряд таких законов. Первое, мы думаем, что мы внесем в конце концов закон, который вызывает очень серьезный общественный резонанс — о профилактике семейно-бытового насилия», — сказала Матвиенко.

По ее словам, законопроект будет по-прежнему вызывать споры.

«Но нам кажется, что нынешняя редакция <…> приемлема для внесения, обсуждения уже на площадке Государственной думы. Его надо принимать. В общественном сознании уже есть понимание, что такой закон должен быть в стране. Мы будем его активно продвигать», — уточнила спикер Совфеда.

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