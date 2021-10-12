РИА «Новости»: Маркин на протяжении долгого времени тяжело болел

Первый официальный представитель Следственного комитета России генерал-майор юстиции Владимир Маркин, по предварительным данным, долгое время тяжело болел. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

В настоящий момент какой-либо официальной информации о причине смерти Маркина нет. Ему было 64 года, уход из жизни подтвердили бывшие коллеги в СК России.

«Это было новым веянием в работе ведомства, что позволило укрепить доверие граждан и разрушить существующие стереотипы об информационной изолированности государственных органов», — оценили работу Маркина в СК его экс-коллеги.

В ведомстве также выразили глубокие, искренние соболезнования родным и близким Маркина. Дата и место похорон сейчас не называются.

7 сентября 2007 года был создан Следственный комитет при прокуратуре страны.13 сентября Маркина назначили на пост руководителя управления взаимодействия со средствами массовой информации.