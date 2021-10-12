Директор гимназии в Казани, где произошла стрельба, отказалась признать вину в халатности

Амина Валеева, директор школы в Казани, где 11 мая 2021 года произошла стрельба, отказалась признать вину по обвинению в халатности, сообщает ТАСС со ссылкой на ее адвоката Руслана Нагиева.

«Ее позиция по предъявленному обвинению — она полностью отрицает. <…> Мера пресечения ей не избрана, планируются следственные мероприятия», — рассказал Нагиев.

По словам адвоката, в защиту Валеевой также высказались родители школьников и выпускников гимназии, которые направили коллективные письма президенту России Владимиру Путину и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.

Ранее директору казанской гимназии №175 предъявили обвинение в халатности.

Трагедия произошла 11 мая 2021 года. Галявиев открыл огонь в гимназии, убив девять и ранив 23 человек. По факту нападения на учреждение было возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. Глава администрации Казани Ильсур Метшин назвал стрельбу в городской гимназии терактом. 12 мая было объявлено днем траура.