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Врач-диетолог Мойсенко рассказала, как избавиться от дефицита магния

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Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Римма Мойсенко рассказала, что магний — один из важнейших минералов для организма человека, и при его нехватке люди могут столкнуться с рядом последствий. Об этом эксперт заявила в эфире радио Sputnik.

Магний требуется, по словам врача, для поддержания иммунитета в период осенних заболеваний.

«Магний обслуживает более трехсот химических реакций, протекающих в организме. Если будет низкий уровень магния, будет «хромать» работа щитовидной железы, отвечающей за иммунный ответ, будут хуже вырабатываться кортизол и адреналин», — уточнила Мойсенко.

В связи с чем не исключаются такие последствия, как склонность к отечности, лишний вес и целлюлит. Также возможен активный рост условно патогенной флоры.

Для того чтобы понять, не хватает ли организму магния, человеку надо сдать анализ крови. Факторами нехватки магния могут быть усталость, нервозность и неуравновешенность.

Повысить уровень магния можно несколькими методами, например, магниевое солью, магниевыми ваннами, магниевыми добавками.

«Магний содержится во многих продуктах питания, например, орехи, ягоды, зеленый чай, зерновые, дыня», — добавила врач-диетолог.

Повлиять на уровень магния могло жаркое лето, потому что из-за потоотделения ушло много данного минерала из организма.

Ранее диетолог Наталия Кушнир рассказала, к чему приводит ежедневное употребление йогурта.

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