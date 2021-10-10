В Татарстане 11 октября объявили днем траура в связи с крушением самолета L-410

Власти Татарстана объявили днем траура 11 октября в связи с крушением легкомоторного самолета L-410, на борту которого находились парашютисты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей главы республики.

В результате крушения лайнера погибли 16 человек.

«На совещании штаба, сформированного на месте в Мензелинске, президент республики Рустам Минниханов сообщил, что принято решение об объявлении 11 октября в Татарстане днем траура», — уточнили в пресс-службе.

Как заявили в МЧС, в 09.23 им поступило сообщение о жесткой посадке легкомоторного самолета в Мензелинском районе. Согласно предварительным данным, на борту самолета находились 23 человека, из них 21 парашютист.

Предположительно, самолет принадлежал мензелинскому аэроклубу.

Также установлено, что к крушению самолета L-410, на борту которого были парашютисты, могло привести превышение числа пассажиров.