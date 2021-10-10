Нарколог Крупицкий заявил, что обнаружить смертоносный метанол в суррогате невозможно

Заместитель директора по научной работе Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева Минздрава России Евгений Крупицкий заявил, что обнаружить смертоносный метанол, отравление которым может привести к летальному исходу, почти невозможно. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«В суррогатах метанол содержится в разных концентрациях и процентном соотношении. Тут лучше не ориентироваться сколько можно, сколько нельзя, а ориентироваться на то, что его вообще не должно быть — он очень токсичен, вызывает тяжелейшие отравления с потерей зрения», — предупредил он.

Как считает Крупицкий, контрафактное спиртное производят из различного сырья, в том числе нефти. В связи с нарушением технологии при производстве, может появиться метанол.

Если алкоголь изготавливают при соблюдении всех правил, то метанола в его составе не окажется.

«Установить это довольно трудно, потому что и запах, и вкус, как у этанола», — добавил эксперт.

Он обратил внимание, что в России распространен поддельный алкоголь. Из 160 тыс. населенных пунктов в России свыше 70 тыс. не имеют магазина с лицензией, предупредил Крупицкий.

7 октября стало известно о массовом отравлении контрафактным алкоголем в нескольких населенных пунктах Оренбуржья. Согласно предварительной версии, алкоголь продавали с торгово-закупочной базы в городе Орске по Вокзальному шоссе. По последним данным, число жертв суррогатного алкоголя в Оренбургской области возросло до 30. В суррогате обнаружили метанол.