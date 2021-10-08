Бывший друг предполагаемого убийцы Зодиака рассказал о мрачных особенностях его характера

Мужчина по имени Уилл, знакомый с Гэри Посте, которого подозревают в том, что он является знаменитым американским маньяком Зодиаком, рассказал о совместном отдыхе. Как сообщает издание TMZ, Уилл заявил, что Посте любил убивать животных с особой жестокостью.

Уилл познакомился с предполагаемым маньяком в 18 лет, когда тот позвал его на охоту в леса северной Калифорнии. Таким образом они проводили отдых много лет подряд. По его словам, Посте «нравилось быть в грязи и крови», и с животными он расправлялся с особой жестокостью.

Американец сказал, что начал подозревать, что Посте является убийцей Зодиаком в 2014, когда увидел документальный фильм про маньяка. Он говорил, что пытался связаться с полицией, однако органы не придавали значение предоставленной им информации.

Преступник совершил семь нападений в городах Бениша, Вальехо, Напа и Сан-Франциско. Пять его жертв были убиты в конце 60-х годов. Для убийств он использовал нож и пистолет. Однако особенно известен он стал благодаря письмам с угрозами и шифрам о совершенных им убийствам. За десятилетия, прошедшие после первого убийства, было проверено множество потенциальных подозреваемых, но ни один человек не был официально признан подозреваемым.

Гражданская команда разоблачителей Case Breakers в октябре сообщила, что им удалось идентифицировать убийцу Зодиака как Гэри Фрэнсиса Поста, скончавшегося в 2018 году. За годы раскопок они нашли новые улики и снимки из фотолаборатории подозреваемого. На одном изображении предполагаемого убийцы были видны шрамы на лбу. Именно данная отличительная черта была в ориентировках на убийцу.