В красноярском селе убили пенсионерку-таксистку и скинули ее тело в колодец

Сотрудники правопорядка задержали 25-летнего жителя села Пятково Красноярского края, его заподозрили в убийстве пожилой женщины-таксистки. Об этом сообщается на сайте регионального СК.

По информации Следственного комитета, стало известно о пропаже 68-летней женщины, работающей в службе такси, 5 октября.

Позднее было установлено, что к преступлению может быть причастен 25-летний мужчина.

Как выяснилось, 3 октября подозреваемый обратился к таксистке с просьбой отвезти его в село Бобровка.

«Следуя по пути, мужчина, угрожая ножом получил от потерпевшей информацию о пин-кодах ее банковских карт, после чего нанес женщине удар ножом в область шеи, переместил ее на заднее пассажирское сидение автомобиля и вернулся к себе домой», — добавили в СК.

Затем злоумышленник скинул тело убитой в колодец, находящийся на территории своего дома. Мужчина похитил свыше 80 тыс. рублей. Убивший пожилую женщину арестован, следственные действия продолжаются.

Ранее в Уфе пьяный таксист после ДТП напал с ножом на двух мужчин.