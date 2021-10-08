Исключенный из партии «Слуга народа» депутат Рады найден мертвым в такси

В Киеве был обнаружен мертвым депутат Верховной рады Антон Поляков, исключенный из партии «Слуга народа». Об этом сообщается на официальном сайте национальной полиции.

По данным следователей, парламентарию стало плохо, когда он ехал в такси. Полякова пытались реанимировать врачи скорой помощи, но те констатировали смерть. Начато расследование в связи со смертью народного избранника.

«Тело погибшего будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить причину смерти», — уточнили в пресс-службе полиции.

Также начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины с пометкой «Естественная смерть».

В одном из последних постов на странице Полякова написано, что 7 октября обсуждалась тема об обеспечении модернизации и повышении пенсий.

Антону Полякову было 33 года, он занимался общественной деятельностью, был руководителем «Украинского центра противодействия преступности и коррупции».

Ранее в Киеве ранили водителя главы Госархива Украины.