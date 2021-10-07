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В СЖР ответили украинскому дипломату, назвавшему всех российских журналистов «террористами»

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев в беседе с «Газетой.Ru» назвал «неприемлемыми» слова украинского дипломата Владимира Лакомова, сравнившего всех российских журналистов с «террористами пропаганды».

«Действительно, на Украине такие вещи происходят. Действительно, по подсчетам украинского союза журналистов и его председателя Сергея Томиленко каждые три дня на Украине происходят нападения на журналистов, угрозы в адрес журналистов. Это, конечно, абсолютно неприемлемая ситуация. Но, увы, это в соседней с нами стране происходит. Я уже не говорю даже об отношении к русскоязычным СМИ, ко всему, что содержит русский язык — это совершенно отдельная тема. Но нарушение прав, свобод и деятельности журналистов происходит там беспрерывно, так что, увы, это еще один из случаев, который подтверждает эту статистику», — сказал он.

Соловьев выразил надежду на то, что со временем ситуация будет исправляться, однако отметил, что «для этого нужно еще очень много лет».

Ранее сообщалось, что директор департамента международной безопасности МИД Украины Владимир Лакомов назвал всех российских журналистов «террористами» после того, как корреспондент агентства РИА «Новости» задал ему вопрос о российско-украинских отношениях. Дипломат также заявил, что считает всех представителей СМИ России «пропагандистскими террористами».

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