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Ростуризм разработает маршрут по любимым местам Путина

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Алексей Дружинин/Пресс-служба президента РФ/РИА «Новости»

В Ростуризме прорабатывают национальный маршрут по любимым местам отдыха президента России Владимира Путина, сообщают «Известия».

В ведомстве отметили, что от россиян поступает много запросов о том, где путешествует президент.

В связи с этим Ростуризм и ведущие российские туроператоры выступили с инициативой создания нового национального маршрута по любимым туристическим местам главы государства. Проект маршрута рассмотрят уже в этом году на ближайшем экспертном совете Ростуризма. Планируется, что в него войдут несколько сибирских регионов.

В сентябре Путин провел выходные в Сибири. В поездке его сопровождал министр обороны Сергей Шойгу. Они рыбачили, ходили по тайге и горам пешком, совершали прогулки на вездеходе и катере.

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