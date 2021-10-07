Ростуризм разработает маршрут по любимым местам Путина

В Ростуризме прорабатывают национальный маршрут по любимым местам отдыха президента России Владимира Путина, сообщают «Известия».

В ведомстве отметили, что от россиян поступает много запросов о том, где путешествует президент.

В связи с этим Ростуризм и ведущие российские туроператоры выступили с инициативой создания нового национального маршрута по любимым туристическим местам главы государства. Проект маршрута рассмотрят уже в этом году на ближайшем экспертном совете Ростуризма. Планируется, что в него войдут несколько сибирских регионов.

В сентябре Путин провел выходные в Сибири. В поездке его сопровождал министр обороны Сергей Шойгу. Они рыбачили, ходили по тайге и горам пешком, совершали прогулки на вездеходе и катере.