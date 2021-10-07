В Кремле прокомментировали истечение срока давности по делу журналистки Политковской

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга обсудил с журналистами годовщину со дня убийства журналистки Анны Политковской.

«Мы не комментируем и не хотим комментировать работу следствия. Всем хорошо известно, что многие преступления, заказные преступления, очень сложны. Зачастую на раскрытие этих преступлений уходят многие годы. Конечно, нам всем хотелось бы, чтобы виновники и заказчики этого преступления были установлены и понесли наказание», — сказал он, отвечая на вопрос о том, почему спустя 15 лет заказчик преступления так и не был установлен.

На вопрос об истечении срока давности по делу Политковской представитель Кремля ответил следующее:

«Здесь я не могу давать квалифицированную оценку юридическим возможностям продления этого срока, это не входит просто в мою компетенцию. Но, безусловно, если юридически такая возможность существует, то конечно. Неотвратимость наказания за подобные преступления все-таки является первоочередной задачей», — подытожил Песков.

15 лет назад, 7 октября 2006 года, в лифте своего дома была застрелена обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская. Виновными в ее убийстве суд признал пятерых человек, все они в настоящее время отбывают заключение.

Мотивом преступления следствие назвало профессиональную деятельность Политковской, которая была не только публицистом — в своих материалах она освещала, в частности, вопросы соблюдения прав человека в Чечне после кровопролитной войны. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Летом текущего года президент России Владимир Путин в ходе интервью американскому телеканалу NBC, комментируя вопрос журналиста о расследовании убийства Анны Политковской и других активистов, заявил, что РФ продолжит выявлять причастных к данным преступлениям.