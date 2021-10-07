«Интерфакс»: основателю Group-IB Сачкову предъявлено обвинение в госизмене

Следствие предъявило обвинение в государственной измене основателю компании Group-IB Илье Сачкову, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

«Сачкову предъявлено обвинение в разглашении сведений, составляющих государственную тайну», — уточнил собеседник агентства.

Илья Сачков был арестован 28 сентября на два месяца. В этот же день в московском офисе Group-IB были проведены обыски. В пресс-службе компании не смогли объяснить, в связи с чем в штаб-квартире проходили оперативные мероприятия. Однако, по данным СМИ, это связано с уголовным делом, фигурантом которого является Сачков.

Сачков не признает вину в передаче данных иностранной разведке. Новым руководителем Group-IB станет Дмитрий Волков. К делу генерального директора Group-IB подключилась военная контрразведка ФСБ. Подробности дела в отношении главы Group-IB Сачкова пока не приводятся.

Мать основателя Group-IB, Людмила Сачкова, накануне обратилась к президенту России Владимиру Путину. Она написала письмо лидеру страны с просьбой честно разобраться в деле ее сына.