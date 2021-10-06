В подъезде московского дома обнаружили более десятка чучел животных

В подъезде одного из домов в Москве обнаружили более десятка чучел животных. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Отмечается, что экспонаты развесил на стене один из жильцов дома, однако пока неизвестно, кто именно. Соседка владельца чучел, журналистка Анна Монгайт, рассказала каналу, что экспозицию заметили накануне, 5 октября.

«Мы обсуждаем в домовом чате. С управляющей компанией общались, но они сами не в курсе, кто из соседей повесил головы. Жители подъезда говорят, что пованивает», — рассказала женщина.

Она добавила, что избавляться от чучел самостоятельно соседи боятся, предполагая, что хозяин вооружен.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за фотографии с надписью «Чукотка 2021», которая была выложена из убитых гусей.

Снимок был сделан с 14 по 17 мая текущего года на участке местности примерно в 60 км от Анадыря. На фотографии изображен человек с ружьем в руках на фоне надписи «Чукотка 2021» и изображением в виде сердца, выполненного выложенными на снегу тушками мертвых гусей в количестве около 178 особей. Позже снимок был размещен в социальных сетях.