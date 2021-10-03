Полицейские, арестовавшие Саакашвили, сделали с ним селфи

Представители правоохранительных органов, принимавшие участие в аресте бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, были с ним очень вежливы и сделали с ним селфи на память. Об этом сообщает «Sputnik Грузия» со ссылкой на заявление члена ЕНД Екатерины Херхеулидзе.

«Они вели себя очень хорошо. Саакашвили сказал, что все, кто пришел его задержать, каждый полицейский по очереди сделали с ним селфи», — рассказала Херхеулидзе после встречи с задержанным политиком в Руставской тюрьме.

Член ЕНД навестила Саакашвили, чтобы рассказать ему о результатах выборов в органы местного самоуправления.

Утром 1 октября Саакашвили объявил о своем возвращении в Грузию, в тот же день его арестовали. Отмечалось, что у грузинских правоохранительных органов была предварительная информация о его передвижении из Украины в Грузию.

Позднее портал CNews со ссылкой на источник сообщил, что бывшего президента Грузии в страну тайно провез водитель трейлера.

В Грузии Саакашвили заочно признан виновным по нескольким уголовным делам, власти не раз заявляли, что в случае возвращения его ожидает тюрьма. В частности, политика обвиняют в превышении своих полномочий, когда он занимал пост главы государства.