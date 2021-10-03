Переводчица рассказала о сложностях работы на саммите Путина и Байдена

Поведение журналистов на саммите президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена создавало трудности для работы переводчиков. Об этом рассказала в эфире канала «Россия 1» второй секретарь Департамента лингвистического обеспечения МИД Дарья Мандрова, сообщает РИА «Новости».

По ее словам, ажиотаж на фоне переговоров «больше всего осложняет работу переводчика». В ходе саммита Путина и Байдена возник хаос из-за поведения американских делегатов, которые пытались криком упорядочить работу журналистов. В итоге оба президента были вынуждены наблюдать за беспорядком в дверях, через которые пытались прорваться репортеры.

«Знаете, что сложно? Когда идет перевод вступительного слова, очень громко щелкают камеры, и часто бывает неслышно», — сказала Мандрова.

Встреча состоялась 16 июня в Женеве. После нее главы государств провели пресс-конференции. На пресс-конференции российского президента присутствовали представители иностранных СМИ, в то время как на пресс-конференции главы США российских журналистов не было.

Ранее экс-сотрудница Белого дома Стефани Гришэм в своих мемуарах обвинила президента России Владимира Путина в том, что он нарочно взял красивую переводчицу на встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом. Переговоры, о которых идет речь, состоялись в 2019 году в Японии. По ее мнению, это было сделано, чтобы отвлечь американского президента.