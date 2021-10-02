Путин посмертно наградил медиков за борьбу с COVID-19

Президент России Владимир Путин посмертно наградил несколько медицинских работников за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. Соответствующий указ опубликован на портале официальных правовых актов.

«За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19) и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, наградить Орденом Пирогова Авакумян Надежду Андылясовну – врача Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина» (посмертно)», — говорится в документе.

Также «Орденом Пирогова» были награждены медицинская сестра больницы города Гая Оренбургской области Марина Улумбекова и фельдшер «Городской больницы №5» Тюменской области Эльвира Федорова.

Ранее сообщалось, что правительство России направит дополнительно 2,9 млрд рублей на специальные единовременные выплаты для медработников, которые помогая больным COVID-19 сами заразились коронавирусом. Решение было принято в связи с указом президента России Владимира Путина в мае 2020 года, согласно которому у врачей, среднего и младшего медицинского персонала, а также водителей скорой помощи есть право на дополнительные страховые гарантии, если во время работы они заболели COVID-19.

До этого было выделено 46,3 млрд рублей на специальные социальные выплаты медицинским работникам, которые работают с болеющими коронавирусом пациентами.