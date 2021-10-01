В Свердловской области хозяйка магазина забронировала парковку коробкой с надписью «Бомба»

Жители города Ревды в Свердловской области обнаружили у одного из строительных магазинов смятую, замотанную скотчем картонную коробку с надписью «Бомба», сообщает Mash.

Обеспокоенные горожане вызвали на место обнаружения подозрительного объекта правоохранителей. К магазину прибыли сотрудники Росгвардии, саперы, кинологи, всех находившихся в здании эвакуировали. При проверке выяснилось, что коробка пуста.

Оказалось, что таким образом хозяйка магазина забронировала парковочное место для разгрузки товара, причем коробка лежит там уже год. По словам сотрудницы этого магазина, владелица специально оставила на коробке надпись «Зона отгрузки», но она, судя по всему, стерлась, а хулиганы пошутили и маркером написали слово «Бомба».

Ранее сообщалось, что жителей дома в подмосковной Лобне эвакуировали из-за сообщений о заложенной бомбе. В местной котельной обнаружили подозрительную коробку с проводами.