Туроператоры рассказали, куда россияне планируют лететь на новогодние праздники

Директор ассоциации туроператоров по выездному туризму «Турпомощь» Александр Осауленко заявил, что большая часть бронирований россиян на новогодние праздники приходятся на Россию. Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает «Интерфакс».

«Достаточно активно и объективно раннее бронирование сегодня — это в массе своей Россия. (...) Можно сказать о том, что свыше 80% от общего объема — это РФ», — сказал он.

В основном туристы бронируют путевки на север и восток страны, отметил он, в частности, на Сахалин, Камчатку и Мурманск.

При этом заранее бронировать билеты в другие страны из-за сложной ситуации с пандемией россияне пока не спешат, подчеркнул Осауленко.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о восстановлении туризма после пандемии коронавируса. По его словам, в 2019 году Турцию посетили 6,8 млн российских туристов, а в 2020 году — 1,5 млн.

Как отметил президент, дальнейшее развитие ситуации зависит в том числе от сотрудничества двух стран в борьбе с распространением COVID-19, а оно идет «весьма позитивно».