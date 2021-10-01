Минюст России признал нежелательными две организации саентологов из США

Минюст России включил Всемирный Институт Саентологических Предприятий и Библиотеку Рона Хаббарда в список нежелательных организаций, сообщается на сайте ведомства.

«1 октября 2021 г. Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включены следующие организации: «Всемирный Институт Саентологических Предприятий») (США) и «Церковь Духовной Технологии», использующая также наименование «Библиотека Л. Рона Хаббарда» (США)», — говорится в сообщении.

24 сентября деятельность этих двух организаций признала нежелательной Генеральная прокуратура РФ.

В 2017 году ФСБ провела обыски в помещениях Саентологической церкви Санкт-Петербурга.

Как сообщил ​представитель ведомства, они велись в рамках расследования уголовного дела по статьям «Незаконное предпринимательство», «Возбуждение ненависти или вражды», а также «Организация экстремистского сообщества».

В конце июня 2015 года Верховный суд признал законным решение о ликвидации Саентологической церкви по заявлению Минюста России.