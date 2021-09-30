Глава «Альянса врачей»* рассказала, почему разорвала отношения с ФБК*

Глава Альянса врачей (организация включена Минюстом в список иноагентов)» Анастасия Васильева назвала причину разрыва отношений с ФБК (организация включена Минюстом в список иноагентов и запрещена в России). В своем обращении на YouTube-канале она отметила, что изначально организация создавалась для помощи, а не войны с государством.

Васильева объяснила, что после сообщения о разрыве отношений ей поступило много вопросов, касательно данного решения. Она подчеркнула, что организации была оказана помощь, в том числе финансовая, но в итоге «Альянс врачей» оказался втянут в политическую деятельность.

«Мы, сами того не понимая, стали пешками в чужой игре», — заключила Васильева.

Главной задачей, стоящей перед альянсом, Васильева называет помощь медработникам.

Ранее глава «Альянса врачей» разорвала отношения с ФБК. Согласно ее версии, для Леонида Волкова, Ивана Жданова и Марии Певчих деньги оказались важнее судеб.

Организация «Альянс врачей» создана в 2018 году как независимый профсоюз, который защищает интересы врачей и медицинских работников России. Минюст России включил ее в реестр некоммерческих организаций, признанных иностранным агентом. Объяснялось, что эта структура неоднократно получала иностранное финансирование и выполняла политическую деятельность.