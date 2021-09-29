Пострадавшего при стрельбе в Перми студента не пустили в одну из больниц

Студента, получившего девять огнестрельных ранений в результате стрельбы на территории Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), не пустили в одну из больниц, сообщает портал 59.ru.

Первую помощь пострадавшему оказала преподавательница Людмила Вяткина. При выходе из университета она услышала выстрелы и побежала, после чего обнаружила раненого молодого человека на выезде из вуза. По ее словам, он потерял много крови и кисть его руки была раздроблена.

Выйдя с ним на дорогу, она поймала попутную машину. Водитель помог поднять молодого человека и поместить в автомобиль. Они повезли студента в городскую клиническую больницу № 2, которая находится недалеко от ПГНИУ, но, по словам преподавательницы, их туда не пустили, объяснив, что учреждение перепрофилировано под работу с заболевшими COVID-19.

«Охранница на входе сказала ехать в другую больницу. Я ей говорю: в университете теракт. На тот момент еще не приехали ни скорая, ни полиция. В общем, она нас отправила: езжайте, вверху еще две больницы», — рассказала Вяткина.

Пострадавшему помогли в Елизаветинской больнице. Как пояснил заведующий отделением травмпункта медицинского учреждения, травматолог Андрей Слобожанинов, в сложившейся ситуации «счет шел на минуты», учитывая тяжелое состояние молодого человека.

20 сентября 18-летний Тимур Бекмансуров открыл огонь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ). Студент вошел на территорию вуза, по пути стреляя в людей. Учащиеся забаррикадировались и стали выпрыгивать из окон, пытаясь спастись.

По данным Минздрава России, в результате стрельбы погибли шесть человек, более 40 пострадали. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов нейтрализовали Бекмансурова. Сейчас он находится в больнице.