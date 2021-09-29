Власти Москвы оценили возможность введения коронавирусных ограничений в городе

Руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк заявил, что система здравоохранения в Москве готова к росту числа заразившихся коронавирусом, поэтому говорить об ужесточении ограничений в городе пока рано. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Преждевременно об этом говорить. Будем наблюдать. Пока рост есть и колеблется в пределах 2,5-3,5 тыс. Медицина к этому всплеску готова», — сказал он.

Ранее сообщалось, что по рекомендации санитарных врачей в московском транспорте усилили контроль за соблюдением масочного режима.

По его словам, для проведения проверок был задействован весь штат контролеров ГКУ «Организатор перевозок» и сотрудников службы безопасности метрополитена», а именно более 1,8 тыс. работников на входах, перронах, в вагонах поездов метро, вокзалах, в наземном и ж/д транспорте.

Султанов уточнил, что контролеры перешли на электронное оформление постановлений, что позволит исключить ошибки и сократить процедуру оформления документов.