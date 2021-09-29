В РВИО рассказали, о чем умалчивают украинские историки

Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков заявил, что сегодня ни научное сообщество, ни власти Украины не хотят признавать фактов участия местных коллаборационистов в массовых расстрелах евреев и представителей других национальностей в Бабьем Яру. Об этом сообщает РИА «Новости».

Мягков подчеркнул, что до 2014 года у РВИО и Национальной академии наук Украины были хорошие связи. Сотрудники организаций приезжали друг к другу на различные мероприятия.

«В начале 2000-х годов украинские ученые, которые действительно серьезно занимались вопросом трагедии в Бабьем Яру, выясняли и обнародовали на научных конференциях в Киеве подробности об участии местных коллаборационистов в расстрелах еврейского населения. Сейчас украинские историки боятся об этом говорить, поскольку при нынешней системе это может им стоить как минимум карьеры», — отметил Мягков.

Историк отметил, что в массовых расстрелах еврейского населения немецкой зондеркомандой 4а, которую возглавлял Пауль Блобель, также участвовали украинские батальоны так называемой вспомогательной полиции.

Ранее киевский историк Ростислав Мартинюк заявил, что украинцев в 2021 году могло бы быть не менее 100 млн – страна потеряла из-за голодомора 15,5 млн человек.