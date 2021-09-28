В Казани мужчина в камуфляжной форме попытался пройти в детсад с ружьем

Неизвестный в камуфляжной форме и с ружьем хотел пройти в детсад в Казани. Об этом сообщает портал «Бизнес Online».

Про вооруженного мужчину заявили родители в чате. После появившейся информации детей начали забирать из детских садов.

Представители Росгвардии по Татарстану добавили, что данные о вооруженном мужчине пока не подтверждены.

«Группы задержания УВО Росгвардии на место прибыли, прилегающую территорию объехали, осмотрели, никого не обнаружили», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Согласно предварительным сведениям, мужчину видели около детского сада «Светлячок» и школы №130 Московского района.

Ранее сообщалось, что охранник одной из тюменских школ напал на учащихся — сначала он попытался задушить молодого человека. Видео инцидента было опубликовано в Telegram-канале «Тюмень N1». Потасовка произошла возле средней школы №92.