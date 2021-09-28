Ведущий шоу «Умники и умницы» считает, что создание телешоу «Учитель года» повлияет на безопасность в стране

Ведущий передачи «Умники и умницы» Юрий Вяземский, комментируя в беседе с «Газетой.Ru» создание телевизионного шоу «Учитель года России», привел мнение подводника о том, что на флоте с безопасностью все хорошо, кроме образования. По его словам, телешоу поможет его развитию.

«Если президент вверил, то надо сделать. Я считаю, что это совершенно замечательно. Главное, чтобы было выполнено указание на соответствующем уровне, чтобы это действительно помогло привлечению талантливых людей к педагогике и особенно к школьной педагогике. Как мне сказал один подводник после экскурсии на атомную подводную лодку, у нас с безопасностью все очень хорошо. У нас две болевые точки, два уязвимых места в нашей безопасности: это образование и здравоохранение. А, в общем, подводника нужно слушать. Самое главное в образовании – это учитель. Даже если совсем плохо, чем больше хороших учителей, тем безопаснее, потому что на самом деле, не школа, как система привлекает талантливых детей и их образовывает, а именно учитель. Школа может быть хорошая, оборудована по последнему слову техники с интерактивами и так далее, но это все хорошо, когда есть учитель», - рассказал Вяземский.

По его словам, невозможно точно предположить, что будет в этом шоу, поскольку это нужно обдумать.

«Не знаю, это очень серьезное дело. Если человек сразу скажет, что там должно быть, я бы ему не поверил, потому что над этим надо думать. Или он к этому давно шел и это обдумывал. Не знаю, это надо серьезно думать», - подчеркнул он.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с комиссией Государственного Совета по направлению «Образование» обеспечить широкое освещение конкурса «Учитель года», в том числе с использованием телевизионных шоу и внедрением креативных подходов к его трансляции на общероссийском обязательном общедоступном канале.