В Госдуму внесли законопроект, запрещающий водителям с судимостью работать в такси

Правительство России внесло на рассмотрение в Государственную Думу законопроект, который запрещает людям с судимостью работать водителями такси, а также заниматься любыми пассажирскими перевозками. Об этом сообщается на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности Госдумы.

Согласно опубликованным данным, законопроект разработало Министерство транспорта совместно с заинтересованными ведомствами по поручению президента России Владимира Путина.

Предполагается, что в Трудовом кодексе появится отдельная статья и в соответствии с ней гражданам, которые имеют судимость за ряд тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе убийство, грабеж, разбой, изнасилование и терроризм, запретят работать в такси, а также водителями наземного транспорта. Кроме того, сотрудники, которые на данный момент уже работают водителями такси, автобусов, троллейбусов и трамваев должны будут до 1 марта 2023 года предоставить работодателю справку об отсутствии судимости.

Авторы законопроекта также предлагают при регистрации ИП для работы в такси или пассажирских перевозках в обязательном порядке требовать справку об отсутствии судимости по тяжким и особо тяжким преступлениям.

Ранее Минтранс России подготовил законопроект, который предлагает ввести ответственность для служб по заказу такси перед пассажирами.