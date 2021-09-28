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Преподаватель физкультуры попросил включить в телешоу «Учитель года» проведение зарядки

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

В телешоу «Учитель года России» необходимо включить задание на проведение разминки в классе, чтобы снять напряжение во время сложных уроков. Об этом рассказал преподаватель физкультуры, заслуженный учитель России Дмитрий Бесполов.

«В задание на конкурсе можно включить проведение интересных, нестандартных физкультминуток. Это же тоже надо уметь провести веселую и интересную зарядку, чтобы снять напряжение, которое бывает в классе во время сложных занятий. Огромное количество вариантов, даже внутри класса можно провести интересное занятие, которое не только снимет напряжение, но и повысит авторитет учителя», — рассказал он.

По словам Бесполова, в рамках конкурса также необходимо узнать об отношении учителей к здоровому образу жизни, так как учитель должен быть примером для своих учеников.

«Нужно спрашивать про увлечения учителя, велопрогулки, походы, или он какие-нибудь фотографии может предоставить. Потому что здоровый учитель – это здоровый класс, здоровое отношение к жизни. Это очень важно. Человек, который входит в класс, должен быть эталоном во всем, он должен не только знать конкретный предмет, но и выглядеть хорошо. Если говорить о вреде курения, то от него не должно пахнуть табаком», — пояснил он.

Ранее Владимир Путин поручил шире освещать конкурс «Учитель года России» и создать соответствующее телешоу с использованием зрелищных креативных подходов. Данную работу президент поручил правительству и комиссии Госсовета РФ по направлению «Образование».

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