Проценко продолжит работать в системе здравоохранения после выборов в Госдуму

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, вошедший в пятерку федерального списка «Единой России», рассказал в своем Telegram-канале, что после выборов намерен продолжить работу в московской системе здравоохранения.

По его словам, за два с половиной года работы в Москве удалось выстроить живую и доверительную площадку для профессионального общения практикующих медиков и специалистов, заинтересованных в перезагрузке российской системы здравоохранения.

«Будем контролировать ход реализации народной программы («Единой России»)», — рассказал о своей работе Проценко.

24 сентября Центральная избирательная комиссия России признала состоявшимися выборы в Госдуму. Согласно результатам, «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 27, ЛДПР — 21 и «Новые люди» — 13.

Ранее сообщалось, что пятерка лидеров списка «Единой России» возглавит специально созданные партийные комиссии.